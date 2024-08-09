09 Ağustos 2024, Cuma
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Meteorolojiden İstanbul uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği açıkladı. Megakentte poyraz bir hafta çok sert esecek ancak bağıl nem oranı da artacak.