Meteorolojiden İstanbul uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği açıkladı. Megakentte poyraz bir hafta çok sert esecek ancak bağıl nem oranı da artacak.