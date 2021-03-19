Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları yapılmaya devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların sabah saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Öte yandan birçok bölge için de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Peki, önümüzdeki 5 gün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.