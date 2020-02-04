Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Kar yağışı ne zaman geliyor?

Meteoroloji İstanbul için kar yağışı duyurusu yaptı. İstanbul' kar yağışı ne zaman geliyor? Fırtına ve lodos İstanbul'u etkisi altına alacak. Son dakika haberine göre ise İstanbul' Perşembe günü kar yağışı geliyor. A Haber muhabiri detayları aktardı.