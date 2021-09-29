Meteoroloji’den İstanbul için flaş uyarı!

Hava sıcaklıkların belli bölgelerde düşüş göstermesiyle yağmurlu hava etkisini göstermeye başladı. İstanbul çevresi, Doğu ve Karadeniz bölgelerindeki yağmurların ardından milyonlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarını beklemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada birçok il için sağanak ve sel uyarısı yapıldı. Peki hangi illere yağmur yağacak? Hangi illerde sel bekleniyor?