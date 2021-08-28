29 Ağustos 2021, Pazar
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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında 5 günlük hava durumu raporu paylaşıldı. Raporda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde hafta boyunca sağanak yağışın etkili olacağı görüldü. Diğer yandan Meteoroloji sıcaklıkların yükseleceği konusunda da vatandaşlara uyarıda bulundu. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar....