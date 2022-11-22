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Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak ve fırtına uyarısı | Yağmur bulutları radara yansıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.11.2022 09:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları düşerken soğuk hava dalgasının bazı illerde etkili olması tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerlerinde megakent İstanbul'da şiddetli rüzgar ile birlikte yağmur da etkili olmaya başladı.
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