22 Kasım 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak ve fırtına uyarısı | Yağmur bulutları radara yansıdı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları düşerken soğuk hava dalgasının bazı illerde etkili olması tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerlerinde megakent İstanbul'da şiddetli rüzgar ile birlikte yağmur da etkili olmaya başladı.