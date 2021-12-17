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Meteorolojiden hafta sonu uyarısı! Yoğun kar yağışı geliyor! İstanbul, Ankara…

A Haber
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Giriş: 17.12.2021 09:19
Yeni haftada İstanbul'a kar geliyor. İstanbul Valiliği, kentte bugünden itibaren etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı için vatandaşları dikkatli olması yönünde uyardı. Meteoroloji Cumartesi ve Pazar günü, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 47 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Havanın notlarını A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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