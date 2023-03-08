08 Mart 2023, Çarşamba
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Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı ve özellikle hafta sonu yağışın etkisini artıracağı belirtildi. Yağışın İstanbul, Ankara ve İzmir'i de etkisi altına alacağı ifade edilirken olası olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte detaylı hava durumu...