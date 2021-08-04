Meteoroloji'den flaş açıklama! Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?

Önümüzdeki 3 gün daha batı bölgelerinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yüksek sıcaklıkla birlikte nem de ortalamaların biraz altında. Cumartesi için sevindirici haber! Rüzgar da çok önemli. Artık orta kuvvette 20-30 kilometre civarında esiyor. Önümüzdeki 3 gün daha yüksek sıcaklık ve düşük nem devam edecek ama özellikle cumartesi günü 7-8 derecelik bir düşüş bekleniyor. İşte detaylar...

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