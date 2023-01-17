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Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Kuzey Ege ve Marmara'da fırtına ve sağanak bekleniyor

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 08:46
Meteoroloji Çanakkale, Kuzey Ege ve Marmara için şiddetli fırtına uyarısı yaptı. Bozcaada'da feribot seferleri iptal edildi. Ege ve Marmara'da 5 il için turuncu, 14 il için sarı uyarı var. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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