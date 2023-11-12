12 Kasım 2023, Pazar
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Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; bugün İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Yağış alan yerlerde sıcaklıkların azalacağı belirtilirken, önümüzdeki hafta yurt genelinde yağış havanın etkili olacağı öngörülüyor. Peki İstanbul'da önümüzdeki hafta yağış bekleniyor mu? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?