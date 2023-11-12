12 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2023 12:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; bugün İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Yağış alan yerlerde sıcaklıkların azalacağı belirtilirken, önümüzdeki hafta yurt genelinde yağış havanın etkili olacağı öngörülüyor. Peki İstanbul'da önümüzdeki hafta yağış bekleniyor mu? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
İstanbul’da pazar günü elektrik kesintisi!
İstanbul'da pazar günü elektrik kesintisi!
Konya’da korkunç kaza!
Konya'da korkunç kaza!
Polat çiftinin park kavgası
Polat çiftinin park kavgası
Yıldırımın düşme anı kamerada
Yıldırımın düşme anı kamerada
Kurtarma ekibine saldırdı
Kurtarma ekibine saldırdı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yıldırım düştü!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü!
Düzce depreminin 24. yıl dönümü
Düzce depreminin 24. yıl dönümü
Aile diş hekimliği uygulaması yaygınlaşacak
Aile diş hekimliği uygulaması yaygınlaşacak
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
MASAK raporu ortaya çıktı
MASAK raporu ortaya çıktı
Sokakta aslan paniği! Sirkten kaçıp...
Sokakta aslan paniği! Sirkten kaçıp...
Daha Fazla Video Göster