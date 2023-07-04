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Meteorolojiden çok sayıda ile uyarı! Bu kez çok kuvvetli geliyor

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Giriş: 04.07.2023 10:51
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Temmuz 2023 Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı. Yurt genelinde yerel sağanak ve gök görültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte il il 4 Temmuz hava durumu...
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