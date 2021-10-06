Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı! 5 günlük hava durumu raporunda flaş detaylar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında çok sayıda ilde sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Açıklamada sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılırken 5 günlük hava tahmin raporu da yayınlandı. İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...