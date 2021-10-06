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Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı! 5 günlük hava durumu raporunda flaş detaylar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

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Giriş: 06.10.2021 09:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında çok sayıda ilde sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Açıklamada sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılırken 5 günlük hava tahmin raporu da yayınlandı. İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...
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