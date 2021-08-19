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Meteoroloji'den başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağış ne zaman bitecek? 5 günlük hava durumu

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Giriş: 19.08.2021 09:30
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son dakika açıklamasında 19 Ağustos günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nde çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde etkili olacak sağanak yağışın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul'da sağanak ne zaman sona erecek? 5 günlük hava durumu...
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