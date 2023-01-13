Meteoroloji'den Antalya için 'turuncu' uyarı! Hangi ilçelerde şiddetli yağış bekleniyor?

Son dakika haberleri… Meteoroloji Antalya için 'turuncu' kodlu uyarıda bulundu. Antalya'da kuvvetli yağış ile fırtınanın etkili olması bekleniyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.

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