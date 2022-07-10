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Meteorolojiden 7 il için çok kuvvetli yağış uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2022 14:53
Meteoroloji, Kurban Bayramı'nın 2. Günü yani bugün Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal ve konuğu Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz aktardı.
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Meteorolojiden 7 il için çok kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden 7 il için çok kuvvetli yağış uyarısı
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