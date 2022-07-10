10 Temmuz 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Meteorolojiden 7 il için çok kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, Kurban Bayramı'nın 2. Günü yani bugün Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal ve konuğu Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz aktardı.