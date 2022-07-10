Meteorolojiden 7 il için çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Kurban Bayramı'nın 2. Günü yani bugün Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal ve konuğu Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz aktardı.