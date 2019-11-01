Meteoroloji'den 4 il için son dakika kar uyarısı! Sıcaklık 6 derece düşüyor |Video

Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı yapıldı. Sıcaklık 6 derece birden düşecek. Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan için öğle saatlerinden sonra yağışların yerini yüksek kesimlerde kara dönüşeceği açıklandı. İşte 1 Kasım Cuma günü hava durumu tahmin detayları ve Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

1 Kasım cuma günü yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?