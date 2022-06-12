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Meteorolojiden 37 ile 'sarı kodlu' uyarı! Sağanak yağışlar hangi bölgede ne kadar etkili olacak?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 12.06.2022 16:28
Ülke genelinde yağışlı hava ne kadar sürecek? Ankara için sel riski sürüyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit ayrıntıları aktardı.
Meteorolojiden 37 ile ’sarı kodlu’ uyarı!
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