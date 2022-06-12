12 Haziran 2022, Pazar
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Meteorolojiden 37 ile 'sarı kodlu' uyarı! Sağanak yağışlar hangi bölgede ne kadar etkili olacak?
Ülke genelinde yağışlı hava ne kadar sürecek? Ankara için sel riski sürüyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit ayrıntıları aktardı.