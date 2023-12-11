Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya ve Muğla için çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun bölgeden son durumu aktardı.

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