Meteoroloji'den 22 kente sarı kodlu uyarı: Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Sıcaklık 5 derece azalıyor | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul ve İzmir dahil 22 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yağışların Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkların da batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı duyuruldu. İşte 4 Mayıs perşembe günü hava durumu...