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Meteorolojiden 2 bölge için toz taşınımı uyarısı

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Giriş: 04.03.2023 11:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.
2 bölge için toz taşınımı uyarısı
2 bölge için toz taşınımı uyarısı
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