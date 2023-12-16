Meteoroloji'den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunda 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulundu. Ülke genelinde yaşanması beklenen sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. İşte son dakika hava durumu haberi...