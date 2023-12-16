16 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meteoroloji'den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!

Meteoroloji'den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2023 06:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunda 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulundu. Ülke genelinde yaşanması beklenen sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. İşte son dakika hava durumu haberi...
17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
Çanakkale’de sağanak yağış etkili oldu!
Çanakkale'de sağanak yağış etkili oldu!
810 yaşındaki ağacın hikayesi!
810 yaşındaki ağacın hikayesi!
Flaş sokak hayvanları açıklaması!
Flaş sokak hayvanları açıklaması!
Hırsızlar çatıdaki kurşunları çaldı!
Hırsızlar çatıdaki kurşunları çaldı!
Fethiye’de tekne alevlere teslim oldu!
Fethiye'de tekne alevlere teslim oldu!
Van Gölü’nde kuraklık!
Van Gölü'nde kuraklık!
Anne-babalar dikkat! Tehlike çok büyük
Anne-babalar dikkat! Tehlike çok büyük
Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan’a ziyaret
Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'a ziyaret
38 saat mi sürecek?
38 saat mi sürecek?
Doluluk oranı yüzde 60’a yükseldi!
Doluluk oranı yüzde 60'a yükseldi!
Yaban hayatında zorlu mesai!
Yaban hayatında zorlu mesai!
Daha Fazla Video Göster