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Meteoroloji'den 16 kent için uyarı

A Haber
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Giriş: 12.04.2023 08:59
Deprem bölgesindeki iller için turuncu kodlu uyarı yapıldı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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