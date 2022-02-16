Meteoroloji'den 15 ile kar uyarısı! İstanbul güne nasıl başlıyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gün verip uyardı. Cuma ve cumartesi günü 15 ilde kar yağışı bekleniyor. İstanbul’da ise trafik yoğunluğu yüzde 50 seviyesinde seyrediyor. Hem havanın notlarını hem de İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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