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Meteoroloji’den 15 il için sarı ve turuncu kodla uyarı! İstanbul’da yağış başladı!

Meteoroloji’den 15 il için sarı ve turuncu kodla uyarı! İstanbul’da yağış başladı!

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 26.07.2024 09:36
Kuzey kesimlerde aşırı yağış nedeniyle sel ve taşkın riski var hissedilen sıcaklık kuzeyde 5 ile 8 derece düşecek. İstanbul'da bugün yağmur aralıklı sürecek, Anadolu Yakası daha kapalı olacak. Karayel serin estiğinden sıcaklık 24-26 dereceye iniyor. Başkentte de kuvvetli sağanaklar sürecek. Öte yandan İstanbul'da yağış başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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