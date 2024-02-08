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Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı! 14 il için çığ uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 09:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü çığ tehlikesiyle ilgili 14 il için "sarı" uyarı yaptı. A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları canlı yayında aktardı.
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14 il için çığ uyarısı
14 il için çığ uyarısı
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