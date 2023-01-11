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Meteoroloji'den 11 il için yağış uyarısı! Hangi illerde şiddetli yağış bekleniyor?

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 08:37
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Ege ve Akdeniz için yağışlara karşı 'turuncu' kodlu uyarıda bulundu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
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Meteoroloji’den 11 il için yağış uyarısı
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