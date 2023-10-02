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Meteoroloji'den 11 il için uyarı! Samsun'da okullar tatil edildi

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 08:38
Meteoroloji yurt geneli için sağanak uyarısı yapmıştı. Kuvvetli yağışın etkisine giren kentlerden biri de Samsun'du. Şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Son durumu A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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