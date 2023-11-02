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Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı

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Giriş: 02.11.2023 16:02
Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 11 il için kuvvetli yağış uyarısı geldi.
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