22 Kasım 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarı! İstanbul Valisi megakent için tarih verdi: Kar ne zaman yağacak? İşte son hava durumu raporu
Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıklarının çarşamba günüden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İki ile ise hem AFAD tarafından hem de Meteoroloji tarafından uyarı yayımlandı. Öte yandan kış aylarının etkisini göstermesi ile birlikte "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu sıklıkla gündeme geldi. İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul'a kar yağışı için tarih vererek önemli açıklamalarda bulundu. İşte son hava durumu raporu...