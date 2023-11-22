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Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarı! İstanbul Valisi megakent için tarih verdi: Kar ne zaman yağacak? İşte son hava durumu raporu

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Giriş: 22.11.2023 09:12
Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıklarının çarşamba günüden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İki ile ise hem AFAD tarafından hem de Meteoroloji tarafından uyarı yayımlandı. Öte yandan kış aylarının etkisini göstermesi ile birlikte "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu sıklıkla gündeme geldi. İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul'a kar yağışı için tarih vererek önemli açıklamalarda bulundu. İşte son hava durumu raporu...
Meteoroloji ve AFAD’dan peş peşe uyarı!
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