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Meteoroloji Uzmanı A Haber canlı yayınında İstanbulluları uyardı

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Giriş: 18.06.2020 16:12
Meteoroloji Mühendisi Dr. Deniz Demirhan, İstanbulluları A Haber canlı yayınında uyardı. Demirhan, çarşamba gününe kadar yağışların süreceğini, yıldırım düşmesi ve ani su baskınları konusunda vatandaşlara dikkatli olması konusunda tavsiyelerde bulundu. Demirhan, haziran ve temmuz aylarında ise sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkmasının tahmin edildiğini ifade etti.

Meteoroloji Mühendisi Dr. Deniz Demirhan, İstanbulluları A Haber canlı yayınında uyardı.

Demirhan, çarşamba gününe kadar yağışların süreceğini, yıldırım düşmesi ve ani su baskınları konusunda vatandaşlara dikkatli olması konusunda tavsiyelerde bulundu.

Demirhan, haziran ve temmuz aylarında ise sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkmasının tahmin edildiğini ifade etti.

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