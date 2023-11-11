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Meteoroloji uyarmıştı! Küçükçekmece'de fırtına

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Giriş: 11.11.2023 16:25
Küçükçekmece’de kısa sürede etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçarak karşı binaya çarparak yola düştü. O sırada bakkala giden bir adam, kafasına uçan çatının parçalarının çarpması sonucu yaralandı.
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