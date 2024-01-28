28 Ocak 2024, Pazar
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Meteoroloji uyardı! MGM haritayı güncelledi: İstanbul için yoğun kar uyarısı...
Meteoroloji yeni hava durumu yaporunu yayımladı. 5 günlük haritada kar yağışının İstanbul dahil birçok bölgede etkili olacağı görülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?İşte detaylar...