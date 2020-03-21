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Meteoroloji uyardı kar buzlanma ve don olaylarına dikkat | 21 Mart hava durumu nasıl olacak? |Video izle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 13°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜMÜŞHANE °C, 8°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batman çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
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