Meteoroloji uyardı kar buzlanma ve don olaylarına dikkat | 21 Mart hava durumu nasıl olacak? |Video izle

Son dakika haberi... Hava durumunu merak eden vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bazı bölgelerimiz için kar yağışı, buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Peki bugün hangi illerimizde kar yağışı var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere gmre yurt genelinde hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 13°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 8°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 9°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif kar yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batman çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu