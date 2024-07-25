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Meteoroloji saat verip uyarmıştı! Megakent İstanbul'da sağanak yağış başladı | Detaylar A Haber'de...

Meteoroloji saat verip uyarmıştı! Megakent İstanbul'da sağanak yağış başladı | Detaylar A Haber'de...

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 18:38
Yüksek sıcaklıklar ve nem, yerini kuvvetli sağanak yağışına bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, bugün İstanbul dahil birçok kentte sağanak uyarısı verildi. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural canlı yayında aktardı. Vural yaptığı açıklamada, "Meteoroloji günler öncesinde İstanbul için uyarıda bulunmuştu. O yağış bizim bulunduğumuz Eyüpsultan'da başladı. Yer yer, zaman zaman gök gürültüsüne ve şimşeklerin çaktığına da şahit oluyoruz. Sağanak nedeniyle trafiğin zaman zaman yoğunlaştığını söylemek mümkün. Kimi noktalarda yerlerde göllenmeler mevcut." ifadelerin kullandı. İşte detaylar...
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