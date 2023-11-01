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Meteoroloji saat verdi: İstanbul ve birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

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Giriş: 01.11.2023 12:05
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul dahil birçok il için yağmur uyarısı yapılırken öğle saatlerinden itibaren dikkatli olunması gerektiği bildirildi. İşte başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere yurtta hava durumu...
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