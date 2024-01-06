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Meteoroloji pazar gününe dikkat çekti: Balkanlar'dan yola çıktı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu hava nasıl olacak?

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Giriş: 06.01.2024 13:55
Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre, ülke geneli pazar günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girecek. Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya‘da ve İstanbul’da karla karışık yağmur görülecek. Cumartesi ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar olarak görülmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son hava durumu tahminleri...
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