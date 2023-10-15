15 Ekim 2023, Pazar
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Meteoroloji o iller için gün verdi! Toz taşınımı ve sağanak yağış birlikte geliyor! İşte illere göre güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan 5 günlük hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere diğer illeri de etkileyecek sağanak yağış için olası olumsuzlara karşı tedbir alınması konusunda uyarı da yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...