15 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meteoroloji o iller için gün verdi! Toz taşınımı ve sağanak yağış birlikte geliyor! İşte illere göre güncel hava durumu...

Meteoroloji o iller için gün verdi! Toz taşınımı ve sağanak yağış birlikte geliyor! İşte illere göre güncel hava durumu...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2023 10:12
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan 5 günlük hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere diğer illeri de etkileyecek sağanak yağış için olası olumsuzlara karşı tedbir alınması konusunda uyarı da yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Meteoroloji o iller için gün verdi!
Meteoroloji o iller için gün verdi!
Zamansız ve mekansız hikaye: Dullar
Zamansız ve mekansız hikaye: Dullar
Türkiye Filistin için tek yürek!
Türkiye Filistin için tek yürek!
Gazze’de her çocuk biraz da Hanzala!
Gazze’de her çocuk biraz da Hanzala!
Tava ısıyı görünce balon gibi şişti!
Tava ısıyı görünce balon gibi şişti!
Ankara’da alkollü sürücü dehşeti!
Ankara'da alkollü sürücü dehşeti!
İzmir’de kadın cinayeti!
İzmir'de kadın cinayeti!
Aşkelon’daki hasar görüntülendi!
Aşkelon'daki hasar görüntülendi!
Gören hayrete düştü: Neden oldu çözemedik
Gören hayrete düştü: Neden oldu çözemedik
Gören hayrete düştü
Gören hayrete düştü
Taksi şoförüne kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
Taksi şoförüne kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
Başkent’te başıboş köpek vahşeti!
Başkent'te başıboş köpek vahşeti!
Daha Fazla Video Göster