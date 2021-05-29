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Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı! Çatı uçmasına karşı dikkat | 29 Mayıs 2021

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2021 09:34
Güncelleme:29.05.2021 09:48
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında), ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 29 Mayıs 2021 Cumartesi hava durumu tahminleri...
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