20 Aralık 2023, Çarşamba
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Meteoroloji kar için gün verdi! Sıcaklıklar bir anda düşecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 5 günlük hava tahmininde başta Ankara olmak üzere çok sayıda ilde kar yağışının etkili olacağı görüldü. Özellikle hafta sonu hava sıcaklıkları düşecek ve yağmurlu hava yerini yoğun kara bırakacak. İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...