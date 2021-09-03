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Meteoroloji İstanbul için uyardı | 3 Eylül 2021 - Cuma hava durumu tahmini

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Giriş: 03.09.2021 02:05
Meteoroloji Marmara Bölgesi için uyardı. Yapılan son dakika açıklamasına göre, bu gece ve sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak öngörülüyor. Öte yandan Zonguldak, Bartın, Ordu ve Trabzon ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı, Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı yağış bekleniyor. 3 Eylül 2021 Cuma gününe ait İstanbul ve Türkiye geneli hava durumu tahmin detayları haberimizde...
Meteoroloji İstanbul için uyardı
Meteoroloji İstanbul için uyardı
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