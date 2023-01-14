14 Ocak 2023, Cumartesi
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ani sel ve su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'den yurdun doğu bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için kritik uyarılar geldi. Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Öte yandan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'ın da araalrında olduğu birçok kent için kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak ve kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...