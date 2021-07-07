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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz Çarşamba hava durumu

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Giriş: 07.07.2021 08:47
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz Çarşamba hava durumu | İstanbul son zamanların en yağışlı dönemini geçiriyor. Şiddetli sağanak yağış megakentin trafiğini durma noktasına getirdi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. İstanbul'da ise aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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