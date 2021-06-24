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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 24 Haziran Perşembe hava durumu

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2021 09:18
Güncelleme:24.06.2021 09:18
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 24 Haziran Perşembe hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir dışında), İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Yozgat, Amasya, Çorum, Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
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