22 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 22 Mayıs Cumartesi hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 22 Mayıs Cumartesi hava durumu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2021 08:58
Güncelleme:22.05.2021 09:05
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 22 Mayıs Cumartesi hava durumu | Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul için de sabah saatlerinde sağanak yağışı uyarısı yapılırken 10 il için toz taşınımı beklendiği bildirildi.
22 Mayıs Cumartesi hava durumu
22 Mayıs Cumartesi hava durumu
Alevler her yeri sardı! Ekipler olay yerinde
Alevler her yeri sardı! Ekipler olay yerinde
Şimşekler geceyi aydınlattı!
Şimşekler geceyi aydınlattı!
Freni patlayan kamyon araçların arasına daldı
Freni patlayan kamyon araçların arasına daldı
O ile kabus gibi çöktü!
O ile kabus gibi çöktü!
Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
Bursa'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu
Bursa'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu
Ulaşıma sel engeli! Karayolu kapandı
Ulaşıma sel engeli! Karayolu kapandı
Malatya'da deprem
Malatya'da deprem
Suyun rengi değişti! İstanbul Boğazı çamura bulandı
Suyun rengi değişti! İstanbul Boğazı çamura bulandı
İlginç olay! Uçuş sırasında...
İlginç olay! Uçuş sırasında...
İstanbul'da yağmur ve trafik! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı
İstanbul'da yağmur ve trafik! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı
Daha Fazla Video Göster