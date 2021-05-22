Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 22 Mayıs Cumartesi hava durumu | Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul için de sabah saatlerinde sağanak yağışı uyarısı yapılırken 10 il için toz taşınımı beklendiği bildirildi.