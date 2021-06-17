17 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 17 Haziran Perşembe hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 17 Haziran Perşembe hava durumu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2021 08:48
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 17 Haziran Perşembe hava durumu | Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın!
Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın!
Lastiği patlayan otobüs alevlere teslim oldu
Lastiği patlayan otobüs alevlere teslim oldu
Polisi şehit eden katiller böyle yakalandı
Polisi şehit eden katiller böyle yakalandı
A Haber muhabiri acı haberi canlı yayında duyurdu
A Haber muhabiri acı haberi canlı yayında duyurdu
Hatay'da çıkan 8 ayrı hortum korkuttu
Hatay'da çıkan 8 ayrı hortum korkuttu
Uygulanan aşı dozu 37 milyonu geçti
Uygulanan aşı dozu 37 milyonu geçti
16 Haziran tablosu açıklandı | 71 can kaybı 6 bin 221 yeni vaka
16 Haziran tablosu açıklandı | 71 can kaybı 6 bin 221 yeni vaka
Doğada tek başına yaşayan kadın ilkel malzemelerle balık avladı!
Doğada tek başına yaşayan kadın ilkel malzemelerle balık avladı!
Oluklu kertenkele paniğe neden oldu!
Oluklu kertenkele paniğe neden oldu!
Kedileri eve götürüp yediğini itiraf etti!
Kedileri eve götürüp yediğini itiraf etti!
Randevu sisteminde yeni dönem bugün başladı
Randevu sisteminde yeni dönem bugün başladı
Daha Fazla Video Göster