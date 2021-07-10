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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 10 Temmuz Cumartesi hava durumu

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Giriş: 10.07.2021 09:21
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 10 Temmuz Cumartesi hava durumu | Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerinden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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