10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 10 Temmuz Cumartesi hava durumu
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 10 Temmuz Cumartesi hava durumu | Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerinden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.