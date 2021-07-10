Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 10 Temmuz Cumartesi hava durumu | Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerinden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.