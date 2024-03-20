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Meteoroloji haritayı güncelledi! 10 ile sarı kodlu alarm | Donacağız! Kar kapıda...

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Giriş: 20.03.2024 14:18
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Bahar havasının kendisini hissettirmesinin beklendiği günlerde Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı geldi. Buna göre; perşembe günü itibarıyla yurdun iç kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek, yurt genelinde sıcaklıklar düşecek. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya ve Erzurum'da hava nasıl olacak? Sarı kodlu uyarı gelen 10 il hangileri? İşte detaylar...
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