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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve çok sayıda şehre sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek? 5 günlük hava durumu

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Giriş: 18.08.2021 09:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında 5 günlük hava raporu paylaşıldı. Raporda İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağmur olacağı görülürken, yağış için gün verildi. Peki İstanbul'da ne zaman yağmur yağacak? Sağanak yağış ne zaman olacak? 5 günlük hava durumu...
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