Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Şiddetli sağanak yağış geliyor

Aralık ayıyla beraber ülke genelinde hava sıcaklıkları düşerken, bugün (7 Aralık Perşembe) için uyarı geldi. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre, Bursa, Balıkesir ve Edremit Körfezi ile Çanakkale'nin güney çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışları bekleniyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere ülke genelinde son hava durumu tahminleri...